Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866
Талер 1858 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес18,519 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
- Диаметр33 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC11,587
Описание
- СтранаФранкфурт-на-Майне
- ПериодВольный город
- НоминалТалер
- Год1858
- ПравительВольный город
- Монетный дворФранкфурт-на-Майне
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (219)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты Талер 1858 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 191 проданному на аукционе MDC Monaco за 2400 EUR. Торги состоялись 3 июня 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецMünzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG
Дата6 апреля 2025
СохранностьVF
Цена
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ПродавецMünzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG
Дата20 октября 2024
СохранностьVF
Цена
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ПродавецAuction World
Дата14 апреля 2024
СохранностьDETAILS NGC
Цена
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