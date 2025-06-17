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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

Талер 1858 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - Талер 1858 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - Талер 1858 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес18,519 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
  • Диаметр33 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC11,587

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • НоминалТалер
  • Год1858
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (219)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты Талер 1858 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 191 проданному на аукционе MDC Monaco за 2400 EUR. Торги состоялись 3 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франкфурт-на-Майне Талер 1858 на аукционе Nihon - 15 июня 2025
ПродавецNihon
Дата15 июня 2025
СохранностьMS64 PCGS
Цена
1943 $
Цена в валюте аукциона 280000 JPY
Франкфурт-на-Майне Талер 1858 на аукционе Höhn - 22 мая 2025
ПродавецHöhn
Дата22 мая 2025
СохранностьAU
Цена
714 $
Цена в валюте аукциона 630 EUR
Франкфурт-на-Майне Талер 1858 на аукционе Busso Peus - 30 апреля 2025
ПродавецBusso Peus
Дата30 апреля 2025
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне Талер 1858 на аукционе Busso Peus - 30 апреля 2025
ПродавецBusso Peus
Дата30 апреля 2025
СохранностьVF
Цена
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Франкфурт-на-Майне Талер 1858 на аукционе Busso Peus - 30 апреля 2025
ПродавецBusso Peus
Дата30 апреля 2025
СохранностьVF
Цена
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Франкфурт-на-Майне Талер 1858 на аукционе Auction World - 20 апреля 2025
ПродавецAuction World
Дата20 апреля 2025
СохранностьAU55 PCGS
Цена
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Франкфурт-на-Майне Талер 1858 на аукционе Münzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG - 6 апреля 2025
ПродавецMünzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG
Дата6 апреля 2025
СохранностьVF
Цена
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Франкфурт-на-Майне Талер 1858 на аукционе WAG - 16 марта 2025
ПродавецWAG
Дата16 марта 2025
СохранностьVF
Цена
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Франкфурт-на-Майне Талер 1858 на аукционе Auction World - 26 января 2025
ПродавецAuction World
Дата26 января 2025
СохранностьMS62 NGC
Цена
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Франкфурт-на-Майне Талер 1858 на аукционе Rare Coins - 7 декабря 2024
ПродавецRare Coins
Дата7 декабря 2024
СохранностьAU
Цена
Франкфурт-на-Майне Талер 1858 на аукционе Künker - 8 ноября 2024
ПродавецKünker
Дата8 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
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Франкфурт-на-Майне Талер 1858 на аукционе Busso Peus - 6 ноября 2024
ПродавецBusso Peus
Дата6 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне Талер 1858 на аукционе Münzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG - 20 октября 2024
ПродавецMünzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG
Дата20 октября 2024
СохранностьVF
Цена
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Франкфурт-на-Майне Талер 1858 на аукционе Kroha - 5 октября 2024
ПродавецKroha
Дата5 октября 2024
СохранностьVF
Цена
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Франкфурт-на-Майне Талер 1858 на аукционе Numimarket - 19 сентября 2024
Франкфурт-на-Майне Талер 1858 на аукционе Numimarket - 19 сентября 2024
ПродавецNumimarket
Дата19 сентября 2024
СохранностьVF
Цена
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Франкфурт-на-Майне Талер 1858 на аукционе WAG - 1 сентября 2024
ПродавецWAG
Дата1 сентября 2024
СохранностьVF
Цена
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Франкфурт-на-Майне Талер 1858 на аукционе Künker - 26 июля 2024
ПродавецKünker
Дата26 июля 2024
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне Талер 1858 на аукционе Oslo Myntgalleri - 5 мая 2024
ПродавецOslo Myntgalleri
Дата5 мая 2024
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне Талер 1858 на аукционе Busso Peus - 25 апреля 2024
ПродавецBusso Peus
Дата25 апреля 2024
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне Талер 1858 на аукционе Auction World - 14 апреля 2024
ПродавецAuction World
Дата14 апреля 2024
СохранностьDETAILS NGC
Цена
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Франкфурт-на-Майне Талер 1858 на аукционе Numisbalt - 7 апреля 2024
Франкфурт-на-Майне Талер 1858 на аукционе Numisbalt - 7 апреля 2024
ПродавецNumisbalt
Дата7 апреля 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
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Где продать?

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