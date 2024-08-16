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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

Каталог монет Вильгельма II (1821-1847)

Всего добавлено монет: 143

Период чеканки Вильгельма II
Каталог монет Вильгельм II 1821-1847
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Монеты Вильгельма II с ценами и описанием

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Вильгельм II
Талер 1834
 Серебро $110 - 1 68Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Вильгельм II
1/2 серебряных гроша 1842
 Серебро $65 - 0 20Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Вильгельм II
2 серебряных гроша 1842
 Серебро $100 $230 0 21Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Вильгельм II
1/3 талера 1827
 Серебро $150 - 0 17Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Вильгельм II
1 серебряный грош 1841
 Серебро $75 - 0 26Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Вильгельм II
Талер 1842
 Серебро $280 - 0 63Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Вильгельм II
Талер 1835
 Серебро $180 - 0 69Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Вильгельм II
Талер 1837
 Серебро $110 - 0 31Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Вильгельм II
Талер 1833
 Серебро $130 - 0 35Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Вильгельм II
1/6 талера 1835
 Серебро $90 - 0 13Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Вильгельм II
Талер 1822
 Серебро $1,200 - 0 51Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Вильгельм II
Талер 1841
 Серебро $100 - 0 62Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Вильгельм II
1/3 талера 1824
 Серебро $200 - 1 4Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Вильгельм II
Талер 1821
 Серебро $1,300 - 0 33Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Вильгельм II
1/3 талера 1825
 Серебро $130 - 0 10Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Вильгельм II
1/6 талера 1836
 Серебро $40 - 0 3Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Вильгельм II
1/3 талера 1826
 Серебро $140 - 0 26Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Вильгельм II
2 талера 1844
 Серебро $520 - 0 38Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Вильгельм II
1/3 талера 1828
 Серебро $130 - 0 7Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Вильгельм II
Талер 1839
 Серебро $160 - 0 30Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Вильгельм II
2 талера 1842
 Серебро $410 - 0 34Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Вильгельм II
2 талера 1840
 Серебро $560 - 1 76Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Вильгельм II
Талер 1836
 Серебро $320 - 0 31Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Вильгельм II
5 талеров 1823
 Золото $6,500 - 0 4Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Вильгельм II
2 талера 1841
 Серебро $680 - 0 39Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Вильгельм II
4 геллера 1826
 Медь $60 - 0 2Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Вильгельм II
5 талеров 1847
 Золото $4,600 - 0 21Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Вильгельм II
1/6 талера 1834
 Серебро $80 - 0 10Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Вильгельм II
6 крейцеров 1828
 Серебро $150 - 0 13Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Вильгельм II
1/6 талера 1837
 Серебро $90 - 0 5Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Вильгельм II
1/6 талера 1842
 Серебро $85 - 0 22Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Вильгельм II
5 талеров 1834
 Золото $4,100 - 0 2Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Вильгельм II
2 талера 1847
 Серебро $1,100 - 0 34Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Вильгельм II
1/2 крейцера 1803 F
 Медь - - 0 0Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Вильгельм II
6 крейцеров 1833
 Серебро $110 - 0 18Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Вильгельм II
5 талеров 1842
 Золото $1,200 - 0 12Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Вильгельм II
5 талеров 1828
 Золото $11,000 - 0 6Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Вильгельм II
3 геллера 1845
 Медь $6 - 0 9Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Вильгельм II
Талер 1832
 Серебро $220 $2,600 1 36Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Вильгельм II
1 серебряный грош 1845
 Серебро $65 - 0 1Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Вильгельм II
2 талера 1843
 Серебро $580 - 0 35Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Вильгельм II
1/4 крейцера 1824
 Медь - - 0 0Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Вильгельм II
5 талеров 1840
 Золото $1,300 - 0 34Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Вильгельм II
Геллер 1822
 Медь $10 - 0 18Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Вильгельм II
4 геллера 1830
 Медь $85 - 0 3Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Вильгельм II
5 талеров 1845
 Золото $2,200 - 0 8Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Вильгельм II
10 талеров 1838
 Золото $13,000 - 0 10Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Вильгельм II
4 геллера 1828
 Медь $20 - 0 3Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Вильгельм II
1/2 крейцера 1828
 Медь - - 0 0Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Вильгельм II
Полдуката без года (1835) "Акционерам золотодобывающей компании"
 Золото $3,800 - 0 10
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