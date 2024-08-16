Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866
Каталог монет Вильгельма II (1821-1847)
Всего добавлено монет: 143
Каталог монет Вильгельм II 1821-1847
Монеты Вильгельма II с ценами и описанием
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Серебро $110 - 1 68
Гессен-Кассель, Вильгельм II
Талер 1834
Серебро $65 - 0 20
Гессен-Кассель, Вильгельм II
1/2 серебряных гроша 1842
Серебро $100 $230 0 21
Гессен-Кассель, Вильгельм II
2 серебряных гроша 1842
Серебро $150 - 0 17
Гессен-Кассель, Вильгельм II
1/3 талера 1827
Серебро $75 - 0 26
Гессен-Кассель, Вильгельм II
1 серебряный грош 1841
Серебро $280 - 0 63
Гессен-Кассель, Вильгельм II
Талер 1842
Серебро $180 - 0 69
Гессен-Кассель, Вильгельм II
Талер 1835
Серебро $110 - 0 31
Гессен-Кассель, Вильгельм II
Талер 1837
Серебро $130 - 0 35
Гессен-Кассель, Вильгельм II
Талер 1833
Серебро $90 - 0 13
Гессен-Кассель, Вильгельм II
1/6 талера 1835
Серебро $1,200 - 0 51
Гессен-Кассель, Вильгельм II
Талер 1822
Серебро $100 - 0 62
Гессен-Кассель, Вильгельм II
Талер 1841
Серебро $200 - 1 4
Гессен-Кассель, Вильгельм II
1/3 талера 1824
Серебро $1,300 - 0 33
Гессен-Кассель, Вильгельм II
Талер 1821
Серебро $130 - 0 10
Гессен-Кассель, Вильгельм II
1/3 талера 1825
Серебро $40 - 0 3
Гессен-Кассель, Вильгельм II
1/6 талера 1836
Серебро $140 - 0 26
Гессен-Кассель, Вильгельм II
1/3 талера 1826
Серебро $520 - 0 38
Гессен-Кассель, Вильгельм II
2 талера 1844
Серебро $130 - 0 7
Гессен-Кассель, Вильгельм II
1/3 талера 1828
Серебро $160 - 0 30
Гессен-Кассель, Вильгельм II
Талер 1839
Серебро $410 - 0 34
Гессен-Кассель, Вильгельм II
2 талера 1842
Серебро $560 - 1 76
Гессен-Кассель, Вильгельм II
2 талера 1840
Серебро $320 - 0 31
Гессен-Кассель, Вильгельм II
Талер 1836
Золото $6,500 - 0 4
Гессен-Кассель, Вильгельм II
5 талеров 1823
Серебро $680 - 0 39
Гессен-Кассель, Вильгельм II
2 талера 1841
Медь $60 - 0 2
Гессен-Кассель, Вильгельм II
4 геллера 1826
Золото $4,600 - 0 21
Гессен-Кассель, Вильгельм II
5 талеров 1847
Серебро $80 - 0 10
Гессен-Кассель, Вильгельм II
1/6 талера 1834
Серебро $150 - 0 13
Гессен-Кассель, Вильгельм II
6 крейцеров 1828
Серебро $90 - 0 5
Гессен-Кассель, Вильгельм II
1/6 талера 1837
Серебро $85 - 0 22
Гессен-Кассель, Вильгельм II
1/6 талера 1842
Золото $4,100 - 0 2
Гессен-Кассель, Вильгельм II
5 талеров 1834
Серебро $1,100 - 0 34
Гессен-Кассель, Вильгельм II
2 талера 1847
Медь - - 0 0
Гессен-Кассель, Вильгельм II
1/2 крейцера 1803 F
Серебро $110 - 0 18
Гессен-Кассель, Вильгельм II
6 крейцеров 1833
Золото $1,200 - 0 12
Гессен-Кассель, Вильгельм II
5 талеров 1842
Золото $11,000 - 0 6
Гессен-Кассель, Вильгельм II
5 талеров 1828
Медь $6 - 0 9
Гессен-Кассель, Вильгельм II
3 геллера 1845
Серебро $220 $2,600 1 36
Гессен-Кассель, Вильгельм II
Талер 1832
Серебро $65 - 0 1
Гессен-Кассель, Вильгельм II
1 серебряный грош 1845
Серебро $580 - 0 35
Гессен-Кассель, Вильгельм II
2 талера 1843
Медь - - 0 0
Гессен-Кассель, Вильгельм II
1/4 крейцера 1824
Золото $1,300 - 0 34
Гессен-Кассель, Вильгельм II
5 талеров 1840
Медь $10 - 0 18
Гессен-Кассель, Вильгельм II
Геллер 1822
Медь $85 - 0 3
Гессен-Кассель, Вильгельм II
4 геллера 1830
Золото $2,200 - 0 8
Гессен-Кассель, Вильгельм II
5 талеров 1845
Золото $13,000 - 0 10
Гессен-Кассель, Вильгельм II
10 талеров 1838
Медь $20 - 0 3
Гессен-Кассель, Вильгельм II
4 геллера 1828
Медь - - 0 0
Гессен-Кассель, Вильгельм II
1/2 крейцера 1828
Золото $3,800 - 0 10
Гессен-Кассель, Вильгельм II
Полдуката без года (1835) "Акционерам золотодобывающей компании"
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