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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

1/6 талера 1837 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)

Аверс монеты - 1/6 талера 1837 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II Реверс монеты - 1/6 талера 1837 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 5,32 - 5,35 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Вильгельм II
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1837
  • Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 1/6 талера 1837 года. Это серебряная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 864 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 150 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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  • Künker (1)
  • WAG (2)
Гессен-Кассель 1/6 талера 1837 на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Гессен-Кассель 1/6 талера 1837 на аукционе WAG - January 12, 2020
Продавец WAG
Дата 12 января 2020
Сохранность AU
Цена
67 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Гессен-Кассель 1/6 талера 1837 на аукционе WAG - October 8, 2017
Продавец WAG
Дата 8 октября 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Гессен-Кассель 1/6 талера 1837 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
******
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Гессен-Кассель 1/6 талера 1837 на аукционе Künker - September 28, 2004
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2004
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1/6 талера 1837 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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