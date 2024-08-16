Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866
Каталог монет Гессен-Кассель
Всего добавлено монет: 279
Таблица цен монет Гессен-Кассель
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Серебро $110 - 1 68
Гессен-Кассель, Вильгельм II
Талер 1834
Серебро $600 - 0 64
Гессен-Кассель, Вильгельм I
Талер 1820
Серебро $65 - 0 20
Гессен-Кассель, Вильгельм II
1/2 серебряных гроша 1842
Серебро $100 $230 0 21
Гессен-Кассель, Вильгельм II
2 серебряных гроша 1842
Серебро $150 - 0 17
Гессен-Кассель, Вильгельм II
1/3 талера 1827
Серебро $170 - 0 30
Гессен-Кассель, Вильгельм I
Полталера 1819
Серебро $75 - 0 26
Гессен-Кассель, Вильгельм II
1 серебряный грош 1841
Серебро $280 - 0 63
Гессен-Кассель, Вильгельм II
Талер 1842
Серебро $30 - 0 30
Гессен-Кассель, Вильгельм I
1/24 талера 1807 F
Серебро $180 - 0 69
Гессен-Кассель, Вильгельм II
Талер 1835
Серебро $110 - 0 31
Гессен-Кассель, Вильгельм II
Талер 1837
Серебро $130 - 0 35
Гессен-Кассель, Вильгельм II
Талер 1833
Серебро $270 - 0 55
Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I
Талер 1858 C.P.
Серебро $90 - 0 13
Гессен-Кассель, Вильгельм II
1/6 талера 1835
Серебро $220 - 1 78
Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I
Талер 1865 C.P.
Серебро $660 - 0 21
Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I
Талер 1851
Серебро $85 - 0 2
Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I
2 1/2 серебряных гроша 1853 C.P.
Серебро $1,200 - 0 51
Гессен-Кассель, Вильгельм II
Талер 1822
Серебро $100 - 0 62
Гессен-Кассель, Вильгельм II
Талер 1841
Серебро $270 - 0 129
Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I
2 талера 1855 C.P.
Серебро $200 - 1 4
Гессен-Кассель, Вильгельм II
1/3 талера 1824
Серебро $1,300 - 0 33
Гессен-Кассель, Вильгельм II
Талер 1821
Серебро $3,500 - 0 30
Гессен-Кассель, Вильгельм I
Пробный Талер 1813 K. Гурт гладкий. Новодел
Серебро $250 - 0 58
Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I
Талер 1855
Серебро $130 - 0 10
Гессен-Кассель, Вильгельм II
1/3 талера 1825
Серебро $40 - 0 3
Гессен-Кассель, Вильгельм II
1/6 талера 1836
Серебро $140 - 0 26
Гессен-Кассель, Вильгельм II
1/3 талера 1826
Серебро $65 - 0 10
Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I
1 серебряный грош 1851
Серебро $80 - 0 3
Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I
2 1/2 серебряных гроша 1859 C.P.
Золото $2,500 - 0 44
Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I
5 талеров 1851 C.P.
Серебро $520 - 0 38
Гессен-Кассель, Вильгельм II
2 талера 1844
Серебро $450 - 0 30
Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I
Талер 1864 C.P.
Серебро $130 - 0 7
Гессен-Кассель, Вильгельм II
1/3 талера 1828
Серебро $160 - 0 30
Гессен-Кассель, Вильгельм II
Талер 1839
Серебро $410 - 0 34
Гессен-Кассель, Вильгельм II
2 талера 1842
Серебро $560 - 1 76
Гессен-Кассель, Вильгельм II
2 талера 1840
Серебро $110 - 0 77
Гессен-Кассель, Вильгельм I
Талер 1819
Серебро $320 - 0 46
Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I
2 талера 1854 C.P.
Серебро $320 - 0 31
Гессен-Кассель, Вильгельм II
Талер 1836
Золото $20,000 - 0 2
Гессен-Кассель, Вильгельм I
5 талеров 1815
Золото $6,500 - 0 4
Гессен-Кассель, Вильгельм II
5 талеров 1823
Серебро $680 - 0 39
Гессен-Кассель, Вильгельм II
2 талера 1841
Медь $60 - 0 2
Гессен-Кассель, Вильгельм II
4 геллера 1826
Золото $4,600 - 0 21
Гессен-Кассель, Вильгельм II
5 талеров 1847
Серебро $80 - 0 10
Гессен-Кассель, Вильгельм II
1/6 талера 1834
Серебро $320 - 0 56
Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I
2 талера 1855
Серебро $150 - 0 13
Гессен-Кассель, Вильгельм II
6 крейцеров 1828
Серебро $170 - 0 2
Гессен-Кассель, Вильгельм I
1/6 талера 1806 F
Серебро $90 - 0 5
Гессен-Кассель, Вильгельм II
1/6 талера 1837
Серебро $85 - 0 22
Гессен-Кассель, Вильгельм II
1/6 талера 1842
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