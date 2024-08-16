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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

Каталог монет Гессен-Кассель

Всего добавлено монет: 279

Монеты Вильгельма I
coin 1803-1821 Вильгельм I
Монеты Вильгельма II
coin 1821-1847 Вильгельм II
Монеты Фридриха Вильгельма I
coin 1847-1866 Фридрих Вильгельм I

Таблица цен монет Гессен-Кассель

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Вильгельм II
Талер 1834
 Серебро $110 - 1 68Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Вильгельм I
Талер 1820
 Серебро $600 - 0 64Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Вильгельм II
1/2 серебряных гроша 1842
 Серебро $65 - 0 20Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Вильгельм II
2 серебряных гроша 1842
 Серебро $100 $230 0 21Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Вильгельм II
1/3 талера 1827
 Серебро $150 - 0 17Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Вильгельм I
Полталера 1819
 Серебро $170 - 0 30Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Вильгельм II
1 серебряный грош 1841
 Серебро $75 - 0 26Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Вильгельм II
Талер 1842
 Серебро $280 - 0 63Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Вильгельм I
1/24 талера 1807 F
 Серебро $30 - 0 30Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Вильгельм II
Талер 1835
 Серебро $180 - 0 69Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Вильгельм II
Талер 1837
 Серебро $110 - 0 31Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Вильгельм II
Талер 1833
 Серебро $130 - 0 35Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I
Талер 1858 C.P.
 Серебро $270 - 0 55Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Вильгельм II
1/6 талера 1835
 Серебро $90 - 0 13Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I
Талер 1865 C.P.
 Серебро $220 - 1 78Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I
Талер 1851
 Серебро $660 - 0 21Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I
2 1/2 серебряных гроша 1853 C.P.
 Серебро $85 - 0 2Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Вильгельм II
Талер 1822
 Серебро $1,200 - 0 51Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Вильгельм II
Талер 1841
 Серебро $100 - 0 62Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I
2 талера 1855 C.P.
 Серебро $270 - 0 129Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Вильгельм II
1/3 талера 1824
 Серебро $200 - 1 4Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Вильгельм II
Талер 1821
 Серебро $1,300 - 0 33Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Вильгельм I
Пробный Талер 1813 K. Гурт гладкий. Новодел
 Серебро $3,500 - 0 30Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I
Талер 1855
 Серебро $250 - 0 58Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Вильгельм II
1/3 талера 1825
 Серебро $130 - 0 10Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Вильгельм II
1/6 талера 1836
 Серебро $40 - 0 3Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Вильгельм II
1/3 талера 1826
 Серебро $140 - 0 26Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I
1 серебряный грош 1851
 Серебро $65 - 0 10Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I
2 1/2 серебряных гроша 1859 C.P.
 Серебро $80 - 0 3Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I
5 талеров 1851 C.P.
 Золото $2,500 - 0 44Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Вильгельм II
2 талера 1844
 Серебро $520 - 0 38Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I
Талер 1864 C.P.
 Серебро $450 - 0 30Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Вильгельм II
1/3 талера 1828
 Серебро $130 - 0 7Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Вильгельм II
Талер 1839
 Серебро $160 - 0 30Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Вильгельм II
2 талера 1842
 Серебро $410 - 0 34Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Вильгельм II
2 талера 1840
 Серебро $560 - 1 76Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Вильгельм I
Талер 1819
 Серебро $110 - 0 77Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I
2 талера 1854 C.P.
 Серебро $320 - 0 46Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Вильгельм II
Талер 1836
 Серебро $320 - 0 31Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Вильгельм I
5 талеров 1815
 Золото $20,000 - 0 2Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Вильгельм II
5 талеров 1823
 Золото $6,500 - 0 4Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Вильгельм II
2 талера 1841
 Серебро $680 - 0 39Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Вильгельм II
4 геллера 1826
 Медь $60 - 0 2Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Вильгельм II
5 талеров 1847
 Золото $4,600 - 0 21Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Вильгельм II
1/6 талера 1834
 Серебро $80 - 0 10Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I
2 талера 1855
 Серебро $320 - 0 56Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Вильгельм II
6 крейцеров 1828
 Серебро $150 - 0 13Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Вильгельм I
1/6 талера 1806 F
 Серебро $170 - 0 2Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Вильгельм II
1/6 талера 1837
 Серебро $90 - 0 5Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Вильгельм II
1/6 талера 1842
 Серебро $85 - 0 22
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