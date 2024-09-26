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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

1 серебряный грош 1859 года (Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I)

Аверс монеты - 1 серебряный грош 1859 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I Реверс монеты - 1 серебряный грош 1859 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I

Фотография: Olivier Chaponnière & Hess-Divo AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,312)
  • Вес 1,56 гр
  • Чистого серебра (0,0156 oz) 0,4867 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Фридрих Вильгельм I
  • Номинал 1 серебряный грош
  • Год 1859
  • Правитель Фридрих Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 1 серебряный грош 1859 года. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 897 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 70 EUR. Торги состоялись 19 сентября 2018.

Сохранность
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  • Aureo & Calicó (1)
  • Chaponnière & Hess-Divo (1)
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  • Künker (2)
  • WAG (1)
Гессен-Кассель 1 серебряный грош 1859 на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 16 EUR
Гессен-Кассель 1 серебряный грош 1859 на аукционе Künker - September 20, 2018
Продавец Künker
Дата 20 сентября 2018
Сохранность AU
Цена
82 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Гессен-Кассель 1 серебряный грош 1859 на аукционе Künker - July 5, 2017
Продавец Künker
Дата 5 июля 2017
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель 1 серебряный грош 1859 на аукционе Hess Divo - December 3, 2015
Продавец Hess Divo
Дата 3 декабря 2015
Сохранность UNC
Цена
******
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Гессен-Кассель 1 серебряный грош 1859 на аукционе WAG - February 2, 2014
Продавец WAG
Дата 2 февраля 2014
Сохранность AU
Цена
******
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Гессен-Кассель 1 серебряный грош 1859 на аукционе Hess Divo - August 29, 2013
Продавец Hess Divo
Дата 29 августа 2013
Сохранность UNC
Цена
Гессен-Кассель 1 серебряный грош 1859 на аукционе Chaponnière & Hess-Divo - May 22, 2012
Продавец Chaponnière & Hess-Divo
Дата 22 мая 2012
Сохранность UNC
Цена
******
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Гессен-Кассель 1 серебряный грош 1859 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 серебряный грош 1859 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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