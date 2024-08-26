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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

Каталог монет Фридриха Вильгельма I (1847-1866)

Всего добавлено монет: 82

Период чеканки Фридриха Вильгельма I
Каталог монет Фридрих Вильгельм I 1847-1866
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Монеты Фридриха Вильгельма I с ценами и описанием

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I
Талер 1858 C.P.
 Серебро $270 - 0 55Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I
Талер 1865 C.P.
 Серебро $220 - 1 78Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I
Талер 1851
 Серебро $660 - 0 21Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I
2 1/2 серебряных гроша 1853 C.P.
 Серебро $85 - 0 2Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I
2 талера 1855 C.P.
 Серебро $270 - 0 129Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I
Талер 1855
 Серебро $250 - 0 58Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I
1 серебряный грош 1851
 Серебро $65 - 0 10Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I
2 1/2 серебряных гроша 1859 C.P.
 Серебро $80 - 0 3Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I
5 талеров 1851 C.P.
 Золото $2,500 - 0 44Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I
Талер 1864 C.P.
 Серебро $450 - 0 30Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I
2 талера 1854 C.P.
 Серебро $320 - 0 46Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I
2 талера 1855
 Серебро $320 - 0 56Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I
Талер 1859
 Серебро $80 - 0 11Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I
Геллер 1864
 Медь $15 - 0 9Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I
Талер 1861
 Серебро $270 $1,200 0 19Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I
2 талера 1851 C.P.
 Серебро $760 - 0 13Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I
Талер 1854
 Серебро $380 - 0 28Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I
1 серебряный грош 1860
 Серебро $65 - 0 3Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I
Талер 1863
 Серебро $270 - 0 33Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I
Талер 1864
 Серебро $200 - 0 15Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I
Талер 1859 C.P.
 Серебро $150 - 0 10Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I
Геллер 1866
 Медь $15 - 0 9Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I
2 1/2 серебряных гроша 1856 C.P.
 Серебро $75 - 0 6Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I
Геллер 1862
 Медь $110 $150 0 9Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I
Талер 1862 C.P.
 Серебро $210 - 0 22Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I
3 геллера 1853
 Медь $30 - 0 6Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I
1 серебряный грош 1866
 Серебро $40 - 0 16Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I
Геллер 1859
 Медь $40 - 0 2Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I
1/6 талера 1851 C.P.
 Серебро $150 - 0 8Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I
3 геллера 1848
 Медь $8 - 0 16Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I
Талер 1860 C.P.
 Серебро $240 - 0 8Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I
Геллер 1854
 Медь $60 - 0 1Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I
3 геллера 1858
 Медь $35 - 0 3Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I
3 геллера 1854
 Медь $100 - 0 1Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I
3 геллера 1859
 Медь $75 - 0 2Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I
Геллер 1852
 Медь $5 $140 0 7Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I
Талер 1858
 Серебро - - 0 0Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I
Талер 1865
 Серебро $15 - 0 2Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I
1 серебряный грош 1864
 Серебро $55 $130 0 7Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I
2 1/2 серебряных гроша 1852 C.P.
 Серебро $80 - 0 3Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I
1 серебряный грош 1859
 Серебро $40 - 0 8Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I
Геллер 1849
 Медь - - 0 0Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I
3 геллера 1864
 Медь $10 - 0 8Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I
Геллер 1858
 Медь $55 - 0 1Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I
3 геллера 1850
 Медь $40 - 0 19Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I
Геллер 1863
 Медь $10 - 0 3Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I
1 серебряный грош 1856
 Серебро $30 - 0 6Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I
3 геллера 1862
 Медь $4 - 0 2Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I
2 1/2 серебряных гроша 1860 C.P.
 Серебро $35 - 0 2Coin photo Coin photo
Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I
2 1/2 серебряных гроша 1865 C.P.
 Серебро $90 $100 0 22
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