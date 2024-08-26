Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866
Каталог монет Фридриха Вильгельма I (1847-1866)
Всего добавлено монет: 82
Каталог монет Фридрих Вильгельм I 1847-1866
Золото
Монеты Фридриха Вильгельма I с ценами и описанием
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Серебро $270 - 0 55
Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I
Талер 1858 C.P.
Серебро $220 - 1 78
Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I
Талер 1865 C.P.
Серебро $660 - 0 21
Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I
Талер 1851
Серебро $85 - 0 2
Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I
2 1/2 серебряных гроша 1853 C.P.
Серебро $270 - 0 129
Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I
2 талера 1855 C.P.
Серебро $250 - 0 58
Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I
Талер 1855
Серебро $65 - 0 10
Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I
1 серебряный грош 1851
Серебро $80 - 0 3
Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I
2 1/2 серебряных гроша 1859 C.P.
Золото $2,500 - 0 44
Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I
5 талеров 1851 C.P.
Серебро $450 - 0 30
Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I
Талер 1864 C.P.
Серебро $320 - 0 46
Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I
2 талера 1854 C.P.
Серебро $320 - 0 56
Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I
2 талера 1855
Серебро $80 - 0 11
Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I
Талер 1859
Медь $15 - 0 9
Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I
Геллер 1864
Серебро $270 $1,200 0 19
Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I
Талер 1861
Серебро $760 - 0 13
Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I
2 талера 1851 C.P.
Серебро $380 - 0 28
Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I
Талер 1854
Серебро $65 - 0 3
Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I
1 серебряный грош 1860
Серебро $270 - 0 33
Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I
Талер 1863
Серебро $200 - 0 15
Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I
Талер 1864
Серебро $150 - 0 10
Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I
Талер 1859 C.P.
Медь $15 - 0 9
Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I
Геллер 1866
Серебро $75 - 0 6
Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I
2 1/2 серебряных гроша 1856 C.P.
Медь $110 $150 0 9
Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I
Геллер 1862
Серебро $210 - 0 22
Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I
Талер 1862 C.P.
Медь $30 - 0 6
Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I
3 геллера 1853
Серебро $40 - 0 16
Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I
1 серебряный грош 1866
Медь $40 - 0 2
Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I
Геллер 1859
Серебро $150 - 0 8
Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I
1/6 талера 1851 C.P.
Медь $8 - 0 16
Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I
3 геллера 1848
Серебро $240 - 0 8
Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I
Талер 1860 C.P.
Медь $60 - 0 1
Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I
Геллер 1854
Медь $35 - 0 3
Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I
3 геллера 1858
Медь $100 - 0 1
Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I
3 геллера 1854
Медь $75 - 0 2
Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I
3 геллера 1859
Медь $5 $140 0 7
Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I
Геллер 1852
Серебро - - 0 0
Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I
Талер 1858
Серебро $15 - 0 2
Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I
Талер 1865
Серебро $55 $130 0 7
Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I
1 серебряный грош 1864
Серебро $80 - 0 3
Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I
2 1/2 серебряных гроша 1852 C.P.
Серебро $40 - 0 8
Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I
1 серебряный грош 1859
Медь - - 0 0
Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I
Геллер 1849
Медь $10 - 0 8
Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I
3 геллера 1864
Медь $55 - 0 1
Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I
Геллер 1858
Медь $40 - 0 19
Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I
3 геллера 1850
Медь $10 - 0 3
Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I
Геллер 1863
Серебро $30 - 0 6
Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I
1 серебряный грош 1856
Медь $4 - 0 2
Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I
3 геллера 1862
Серебро $35 - 0 2
Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I
2 1/2 серебряных гроша 1860 C.P.
Серебро $90 $100 0 22
Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I
2 1/2 серебряных гроша 1865 C.P.
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