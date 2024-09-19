Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866
Талер 1864 года (Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 18,52 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,668 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Кассель
- Период Фридрих Вильгельм I
- Номинал Талер
- Год 1864
- Правитель Фридрих Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты Талер 1864 года. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 2903 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 520 EUR. Торги состоялись 20 ноября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
567 $
Цена в валюте аукциона 520 EUR
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gärtner
Дата 20 октября 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2013
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 27 апреля 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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