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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

Талер 1864 года (Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I)

Аверс монеты - Талер 1864 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I Реверс монеты - Талер 1864 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 18,52 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,668 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Фридрих Вильгельм I
  • Номинал Талер
  • Год 1864
  • Правитель Фридрих Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты Талер 1864 года. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 2903 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 520 EUR. Торги состоялись 20 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Münzen Gut-Lynt (1)
  • Soler y Llach (1)
Гессен-Кассель Талер 1864 на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
567 $
Цена в валюте аукциона 520 EUR
Гессен-Кассель Талер 1864 на аукционе Gorny & Mosch - November 7, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Гессен-Кассель Талер 1864 на аукционе Münzen Gut-Lynt - October 1, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1864 на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2020
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Гессен-Кассель Талер 1864 на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2020
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1864 на аукционе Emporium Hamburg - May 9, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2019
Сохранность AU
Цена
Гессен-Кассель Талер 1864 на аукционе Emporium Hamburg - November 18, 2016
Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1864 на аукционе Gärtner - October 20, 2016
Продавец Gärtner
Дата 20 октября 2016
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1864 на аукционе Höhn - May 3, 2015
Продавец Höhn
Дата 3 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1864 на аукционе Höhn - March 1, 2015
Продавец Höhn
Дата 1 марта 2015
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1864 на аукционе Emporium Hamburg - November 15, 2013
Продавец Emporium Hamburg
Дата 15 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
Гессен-Кассель Талер 1864 на аукционе Höhn - April 20, 2013
Продавец Höhn
Дата 20 апреля 2013
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1864 на аукционе Heritage - April 23, 2013
Гессен-Кассель Талер 1864 на аукционе Heritage - April 23, 2013
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2013
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1864 на аукционе Busso Peus - April 27, 2012
Продавец Busso Peus
Дата 27 апреля 2012
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1864 на аукционе Soler y Llach - December 20, 2010
Продавец Soler y Llach
Дата 20 декабря 2010
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Талер 1864 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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