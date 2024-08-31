Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

Серебряные монеты Талер Фридриха Вильгельма I - Гессен-Кассель

type-coin
type-coin

Талер 1851-1855

Год Знак Описание Продажи Продажи
1851 0 211854 0 281855 0 58
type-coin
type-coin

Талер 1858-1865

Год Знак Описание Продажи Продажи
1858 C.P. 0 551858 0 01859 C.P. 0 101859 0 111860 C.P. 0 81860 0 111861 0 191862 C.P. 0 221862 0 101863 0 331864 C.P. 0 301864 0 151865 C.P. 1 771865 0 2
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Гессен-Кассель Каталог монет Фридриха Вильгельма I Все гессен-кассельские монеты гессен-кассельские монеты номиналом Талер Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск