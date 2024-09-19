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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

Талер 1862 года (Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I)

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 18,52 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,668 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Фридрих Вильгельм I
  • Номинал Талер
  • Год 1862
  • Правитель Фридрих Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты Талер 1862 года. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1462 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 390 EUR. Торги состоялись 7 сентября 2016.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Emporium Hamburg (2)
  • Felzmann (1)
  • Karamitsos (1)
  • Teutoburger (2)
  • WAG (1)
  • Westfälische (3)
Гессен-Кассель Талер 1862 на аукционе Karamitsos - March 19, 2023
Продавец Karamitsos
Дата 19 марта 2023
Сохранность XF
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Гессен-Кассель Талер 1862 на аукционе Teutoburger - May 27, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2022
Сохранность VF
Цена
107 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Гессен-Кассель Талер 1862 на аукционе WAG - April 8, 2018
Продавец WAG
Дата 8 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1862 на аукционе Teutoburger - February 24, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Гессен-Кассель Талер 1862 на аукционе Emporium Hamburg - April 26, 2017
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 апреля 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Гессен-Кассель Талер 1862 на аукционе Westfälische - September 8, 2016
Продавец Westfälische
Дата 8 сентября 2016
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1862 на аукционе Felzmann - February 19, 2015
Продавец Felzmann
Дата 19 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1862 на аукционе Emporium Hamburg - April 5, 2013
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 апреля 2013
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1862 на аукционе Westfälische - September 14, 2011
Продавец Westfälische
Дата 14 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1862 на аукционе Westfälische - September 14, 2011
Продавец Westfälische
Дата 14 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1862 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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