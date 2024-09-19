Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866
Талер 1862 года (Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 18,52 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,668 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Кассель
- Период Фридрих Вильгельм I
- Номинал Талер
- Год 1862
- Правитель Фридрих Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты Талер 1862 года. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1462 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 390 EUR. Торги состоялись 7 сентября 2016.
Сохранность
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- Westfälische (3)
Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 апреля 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 8 сентября 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 19 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 апреля 2013
Сохранность AU
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 14 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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