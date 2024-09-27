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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

Монеты Гессен-Кассель 1862 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1862 C.P.
Средняя цена 210 $
Продажи
0 22
Аверс
Реверс
Талер 1862
Средняя цена 190 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
2 1/2 серебряных гроша 1862 C.P.
Средняя цена 95 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 серебряный грош 1862
Средняя цена
Продажи
0 0

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 геллера 1862
Средняя цена 4 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Геллер 1862
Средняя цена 110 $
Продажи
0 9
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