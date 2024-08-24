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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

Талер 1862 года C.P. (Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I)

Аверс монеты - Талер 1862 года C.P. - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I Реверс монеты - Талер 1862 года C.P. - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 18,52 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,668 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Фридрих Вильгельм I
  • Номинал Талер
  • Год 1862
  • Правитель Фридрих Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты Талер 1862 года со знаком C.P.. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 2293 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 475 EUR. Торги состоялись 16 июня 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Teutoburger (2)
Гессен-Кассель Талер 1862 C.P. на аукционе Heritage - April 27, 2023
Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
144 $
Цена в валюте аукциона 144 USD
Гессен-Кассель Талер 1862 C.P. на аукционе Künker - October 7, 2022
Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность AU
Цена
460 $
Цена в валюте аукциона 470 EUR
Гессен-Кассель Талер 1862 C.P. на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1862 C.P. на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 12, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1862 C.P. на аукционе Felzmann - January 18, 2021
Продавец Felzmann
Дата 18 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1862 C.P. на аукционе Dorotheum - November 20, 2020
Продавец Dorotheum
Дата 20 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1862 C.P. на аукционе Reinhard Fischer - September 26, 2020
Продавец Reinhard Fischer
Дата 26 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1862 C.P. на аукционе Möller - June 29, 2020
Продавец Möller
Дата 29 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1862 C.P. на аукционе HIRSCH - May 9, 2019
Продавец HIRSCH
Дата 9 мая 2019
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1862 C.P. на аукционе Stack's - January 14, 2019
Гессен-Кассель Талер 1862 C.P. на аукционе Stack's - January 14, 2019
Продавец Stack's
Дата 14 января 2019
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1862 C.P. на аукционе Stack's - August 20, 2018
Гессен-Кассель Талер 1862 C.P. на аукционе Stack's - August 20, 2018
Продавец Stack's
Дата 20 августа 2018
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1862 C.P. на аукционе Aurea - May 24, 2018
Продавец Aurea
Дата 24 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1862 C.P. на аукционе Teutoburger - September 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1862 C.P. на аукционе Münz Zentrum Rheinland - January 12, 2017
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 января 2017
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1862 C.P. на аукционе Münz Zentrum Rheinland - May 12, 2016
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1862 C.P. на аукционе Künker - July 24, 2014
Продавец Künker
Дата 24 июля 2014
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1862 C.P. на аукционе Teutoburger - February 22, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1862 C.P. на аукционе Busso Peus - April 27, 2012
Продавец Busso Peus
Дата 27 апреля 2012
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1862 C.P. на аукционе Busso Peus - November 4, 2011
Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1862 C.P. на аукционе Künker - September 27, 2011
Продавец Künker
Дата 27 сентября 2011
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1862 C.P. на аукционе Künker - June 16, 2008
Продавец Künker
Дата 16 июня 2008
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1862 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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