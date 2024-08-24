Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866
Талер 1862 года C.P. (Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 18,52 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,668 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Кассель
- Период Фридрих Вильгельм I
- Номинал Талер
- Год 1862
- Правитель Фридрих Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты Талер 1862 года со знаком C.P.. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 2293 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 475 EUR. Торги состоялись 16 июня 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
144 $
Цена в валюте аукциона 144 USD
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 18 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Dorotheum
Дата 20 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 26 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 9 мая 2019
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2019
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 20 августа 2018
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 января 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 27 апреля 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 27 сентября 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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