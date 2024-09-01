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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

Геллер 1862 года (Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I)

Аверс монеты - Геллер 1862 года - цена монеты - Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I Реверс монеты - Геллер 1862 года - цена монеты - Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I

Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,68 - 1,96 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Фридрих Вильгельм I
  • Номинал Геллер
  • Год 1862
  • Правитель Фридрих Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты Геллер 1862 года. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 890 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 130 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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  • Grün (4)
  • WAG (4)
  • Westfälische (1)
Гессен-Кассель Геллер 1862 на аукционе WAG - February 11, 2024
Продавец WAG
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Гессен-Кассель Геллер 1862 на аукционе WAG - December 12, 2021
Продавец WAG
Дата 12 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
Гессен-Кассель Геллер 1862 на аукционе WAG - June 13, 2021
Продавец WAG
Дата 13 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
Гессен-Кассель Геллер 1862 на аукционе WAG - January 12, 2020
Продавец WAG
Дата 12 января 2020
Сохранность AU
Цена
Гессен-Кассель Геллер 1862 на аукционе Westfälische - February 24, 2015
Продавец Westfälische
Дата 24 февраля 2015
Сохранность PROOF
Цена
Гессен-Кассель Геллер 1862 на аукционе Grün - November 21, 2014
Продавец Grün
Дата 21 ноября 2014
Сохранность PROOF
Цена
137 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Гессен-Кассель Геллер 1862 на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность PROOF
Цена
Гессен-Кассель Геллер 1862 на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность PROOF
Цена
******
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Гессен-Кассель Геллер 1862 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Геллер 1862 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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