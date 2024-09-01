Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866
Геллер 1862 года (Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I)
Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,68 - 1,96 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Кассель
- Период Фридрих Вильгельм I
- Номинал Геллер
- Год 1862
- Правитель Фридрих Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты Геллер 1862 года. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 890 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 130 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
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Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность PROOF
Цена
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