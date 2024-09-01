Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

Медные монеты Геллер Фридриха Вильгельма I - Гессен-Кассель

type-coin
type-coin

Геллер 1849-1866

Год Знак Описание Продажи Продажи
1849 0 01852 0 71854 0 11856 0 01858 0 11859 0 21860 0 21861 0 21862 0 91863 0 31864 0 91865 0 21866 0 9
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Гессен-Кассель Каталог монет Фридриха Вильгельма I Все гессен-кассельские монеты гессен-кассельские монеты номиналом Геллер Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск