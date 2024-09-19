Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866
Геллер 1866 года (Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,68 - 1,96 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Кассель
- Период Фридрих Вильгельм I
- Номинал Геллер
- Год 1866
- Правитель Фридрих Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты Геллер 1866 года. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 2589 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 110 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.
Сохранность
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Продавец Russiancoin
Дата 18 августа 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 650 RUB
Продавец Russiancoin
Дата 27 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 550 RUB
Где продать?
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