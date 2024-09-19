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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

Геллер 1866 года (Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I)

Аверс монеты - Геллер 1866 года - цена монеты - Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I Реверс монеты - Геллер 1866 года - цена монеты - Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,68 - 1,96 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Фридрих Вильгельм I
  • Номинал Геллер
  • Год 1866
  • Правитель Фридрих Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты Геллер 1866 года. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 2589 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 110 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.

Сохранность
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  • Katz (1)
  • Russiancoin (7)
Гессен-Кассель Геллер 1866 на аукционе Russiancoin - August 18, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 18 августа 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 650 RUB
Гессен-Кассель Геллер 1866 на аукционе Russiancoin - December 9, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 9 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Кассель Геллер 1866 на аукционе Russiancoin - May 27, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 27 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 550 RUB
Гессен-Кассель Геллер 1866 на аукционе Russiancoin - September 17, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 17 сентября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Кассель Геллер 1866 на аукционе Russiancoin - May 14, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 14 мая 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Кассель Геллер 1866 на аукционе Russiancoin - August 22, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 22 августа 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Кассель Геллер 1866 на аукционе Russiancoin - May 16, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Кассель Геллер 1866 на аукционе Katz - June 25, 2017
Продавец Katz
Дата 25 июня 2017
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель Геллер 1866 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Геллер 1866 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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