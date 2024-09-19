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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

Геллер 1865 года (Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I)

Аверс монеты - Геллер 1865 года - цена монеты - Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I Реверс монеты - Геллер 1865 года - цена монеты - Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I

Фотография: FESOJK s.r.o.

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,68 - 1,96 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Фридрих Вильгельм I
  • Номинал Геллер
  • Год 1865
  • Правитель Фридрих Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты Геллер 1865 года. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1628 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 20 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2022.

Сохранность
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  • Künker (1)
Гессен-Кассель Геллер 1865 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Гессен-Кассель Геллер 1865 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Гессен-Кассель Геллер 1865 на аукционе Künker - September 28, 2022
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR

Где продать?

Для продажи Геллер 1865 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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