Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

Монеты Гессен-Кассель 1865 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1865 C.P.
Средняя цена 220 $
Продажи
1 77
Аверс
Реверс
Талер 1865
Средняя цена 15 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
2 1/2 серебряных гроша 1865 C.P.
Средняя цена 90 $
Продажи
0 22
Аверс
Реверс
1 серебряный грош 1865
Средняя цена 60 $
Продажи
0 4

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 геллера 1865
Средняя цена 55 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
Геллер 1865
Средняя цена 20 $
Продажи
0 2
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Категория
Год
Поиск