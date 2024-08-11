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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

1 серебряный грош 1865 года (Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I)

Аверс монеты - 1 серебряный грош 1865 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I Реверс монеты - 1 серебряный грош 1865 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,312)
  • Вес 1,56 гр
  • Чистого серебра (0,0156 oz) 0,4867 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Фридрих Вильгельм I
  • Номинал 1 серебряный грош
  • Год 1865
  • Правитель Фридрих Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 1 серебряный грош 1865 года. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 781 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 90 EUR. Торги состоялись 16 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Гессен-Кассель 1 серебряный грош 1865 на аукционе WAG - June 16, 2024
Продавец WAG
Дата 16 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
96 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Гессен-Кассель 1 серебряный грош 1865 на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
68 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Гессен-Кассель 1 серебряный грош 1865 на аукционе Russiancoin - January 12, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 12 января 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Гессен-Кассель 1 серебряный грош 1865 на аукционе Höhn - June 6, 2015
Продавец Höhn
Дата 6 июня 2015
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 серебряный грош 1865 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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