Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866
1 серебряный грош 1865 года (Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,312)
- Вес 1,56 гр
- Чистого серебра (0,0156 oz) 0,4867 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Кассель
- Период Фридрих Вильгельм I
- Номинал 1 серебряный грош
- Год 1865
- Правитель Фридрих Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 1 серебряный грош 1865 года. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 781 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 90 EUR. Торги состоялись 16 июня 2024.
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Продавец Russiancoin
Дата 12 января 2017
Сохранность Нет оценки
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