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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

Серебряные монеты 1 серебряный грош Фридриха Вильгельма I - Гессен-Кассель

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1 серебряный грош 1851-1866

Год Знак Описание Продажи Продажи
1851 0 101852 0 01853 0 31854 0 01855 0 01856 0 61857 0 01858 0 41859 0 81860 0 31861 0 31862 0 01863 0 11864 0 71865 0 41866 0 16
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