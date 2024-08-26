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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

1 серебряный грош 1853 года (Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I)

Аверс монеты - 1 серебряный грош 1853 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I Реверс монеты - 1 серебряный грош 1853 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,312)
  • Вес 1,56 гр
  • Чистого серебра (0,0156 oz) 0,4867 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Фридрих Вильгельм I
  • Номинал 1 серебряный грош
  • Год 1853
  • Правитель Фридрих Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 1 серебряный грош 1853 года. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1450 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 155 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Emporium Hamburg (1)
  • Künker (1)
  • Sonntag (1)
Гессен-Кассель 1 серебряный грош 1853 на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Гессен-Кассель 1 серебряный грош 1853 на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
175 $
Цена в валюте аукциона 155 EUR
Гессен-Кассель 1 серебряный грош 1853 на аукционе Emporium Hamburg - April 24, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 апреля 2015
Сохранность AU
Цена
141 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR

Где продать?

Для продажи 1 серебряный грош 1853 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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