Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

Монеты Гессен-Кассель 1853 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 1/2 серебряных гроша 1853 C.P.
Средняя цена 85 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 серебряный грош 1853
Средняя цена 160 $
Продажи
0 3

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 геллера 1853
Средняя цена 30 $
Продажи
0 6
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск