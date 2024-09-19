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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

2 1/2 серебряных гроша 1853 года C.P. (Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I)

Аверс монеты - 2 1/2 серебряных гроша 1853 года C.P. - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I Реверс монеты - 2 1/2 серебряных гроша 1853 года C.P. - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 3,25 гр
  • Чистого серебра (0,0392 oz) 1,2188 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Фридрих Вильгельм I
  • Номинал 2 1/2 серебряных гроша
  • Год 1853
  • Правитель Фридрих Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 2 1/2 серебряных гроша 1853 года со знаком C.P.. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 2601 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 80 EUR. Торги состоялись 8 ноября 2021.

Сохранность
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  • Teutoburger (1)
Гессен-Кассель 2 1/2 серебряных гроша 1853 C.P. на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
92 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Гессен-Кассель 2 1/2 серебряных гроша 1853 C.P. на аукционе Teutoburger - February 25, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 1/2 серебряных гроша 1853 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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