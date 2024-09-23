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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

3 геллера 1853 года (Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I)

Аверс монеты - 3 геллера 1853 года - цена монеты - Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I Реверс монеты - 3 геллера 1853 года - цена монеты - Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,92 - 5,43 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Фридрих Вильгельм I
  • Номинал 3 геллера
  • Год 1853
  • Правитель Фридрих Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 3 геллера 1853 года. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 916 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 65 EUR. Торги состоялись 6 сентября 2020.

Сохранность
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  • Grün (1)
  • Höhn (1)
  • Katz (1)
  • Russiancoin (1)
  • WAG (2)
Гессен-Кассель 3 геллера 1853 на аукционе Russiancoin - February 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 650 RUB
Гессен-Кассель 3 геллера 1853 на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 9 EUR
Гессен-Кассель 3 геллера 1853 на аукционе Höhn - November 14, 2020
Продавец Höhn
Дата 14 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
Гессен-Кассель 3 геллера 1853 на аукционе WAG - January 12, 2020
Продавец WAG
Дата 12 января 2020
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель 3 геллера 1853 на аукционе WAG - April 12, 2015
Продавец WAG
Дата 12 апреля 2015
Сохранность UNC
Цена
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Гессен-Кассель 3 геллера 1853 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 геллера 1853 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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