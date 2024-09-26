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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

Медные монеты 3 геллера Фридриха Вильгельма I - Гессен-Кассель

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3 геллера 1848-1866

Год Знак Описание Продажи Продажи
1848 0 161849 0 01850 0 191851 0 41852 0 61853 0 61854 0 11856 0 01858 0 31859 0 21860 0 11861 0 21862 0 21863 0 11864 0 81865 0 121866 1 17
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