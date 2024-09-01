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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

3 геллера 1858 года (Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I)

Аверс монеты - 3 геллера 1858 года - цена монеты - Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I Реверс монеты - 3 геллера 1858 года - цена монеты - Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,92 - 5,43 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Фридрих Вильгельм I
  • Номинал 3 геллера
  • Год 1858
  • Правитель Фридрих Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 3 геллера 1858 года. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1099 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 48 EUR. Торги состоялись 4 декабря 2019.

Сохранность
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  • Russiancoin (1)
Гессен-Кассель 3 геллера 1858 на аукционе Russiancoin - January 28, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 28 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 600 RUB
Гессен-Кассель 3 геллера 1858 на аукционе Künker - December 4, 2019
Продавец Künker
Дата 4 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 48 EUR
Гессен-Кассель 3 геллера 1858 на аукционе Künker - April 3, 2014
Продавец Künker
Дата 3 апреля 2014
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

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