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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

Монеты Гессен-Кассель 1858 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1858 C.P.
Средняя цена 270 $
Продажи
0 55
Аверс
Реверс
Талер 1858
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 серебряный грош 1858
Средняя цена 40 $
Продажи
0 4

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 геллера 1858
Средняя цена 35 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
Геллер 1858
Средняя цена 55 $
Продажи
0 1
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