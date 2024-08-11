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Гессен-Кассель
1858
Гессен-Кассель
Период:
1803-1866
1803-1866
Вильгельм I
1803-1821
Вильгельм II
1821-1847
Фридрих Вильгельм I
1847-1866
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Гессен-Кассель
1858
Монеты Гессен-Кассель 1858 года
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Талер 1858 C.P.
Средняя цена
270 $
Продажи
0
55
Талер 1858
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1 серебряный грош 1858
Средняя цена
40 $
Продажи
0
4
Медные монеты
3 геллера 1858
Средняя цена
35 $
Продажи
0
3
Геллер 1858
Средняя цена
55 $
Продажи
0
1
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Зактрыть
Гессен-Кассель
Период
1803-1866
Категория
Зактрыть
???
Гессен-Кассель
Период
1803-1866
Вильгельм I
1803-1821
Вильгельм II
1821-1847
Фридрих Вильгельм I
1847-1866
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