Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866
Талер 1858 года C.P. (Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 18,52 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,668 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Кассель
- Период Фридрих Вильгельм I
- Номинал Талер
- Год 1858
- Правитель Фридрих Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (55) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты Талер 1858 года со знаком C.P.. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 4123 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1100 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.
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Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность AU
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Продавец Heritage Eur
Дата 17 ноября 2023
Сохранность AU
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Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU
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Дата 2 ноября 2023
Сохранность AU58 PCGS
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Продавец Gärtner
Дата 16 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность VF
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Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность VF
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность UNC
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Продавец Anticomondo
Дата 3 марта 2022
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Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность XF
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Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность VF
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