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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

1 серебряный грош 1858 года (Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I)

Аверс монеты - 1 серебряный грош 1858 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I Реверс монеты - 1 серебряный грош 1858 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,312)
  • Вес 1,56 гр
  • Чистого серебра (0,0156 oz) 0,4867 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Фридрих Вильгельм I
  • Номинал 1 серебряный грош
  • Год 1858
  • Правитель Фридрих Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 1 серебряный грош 1858 года. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 2585 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 105 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (1)
  • Grün (1)
  • Katz (1)
  • KM NUMIS (1)
Гессен-Кассель 1 серебряный грош 1858 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Гессен-Кассель 1 серебряный грош 1858 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Гессен-Кассель 1 серебряный грош 1858 на аукционе Aureo & Calicó - July 5, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2023
Сохранность VF
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 9 EUR
Гессен-Кассель 1 серебряный грош 1858 на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 36 EUR
Гессен-Кассель 1 серебряный грош 1858 на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
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