Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866
Геллер 1858 года (Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I)
Фотография: Stephen Album Rare Coins
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,68 - 1,96 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Кассель
- Период Фридрих Вильгельм I
- Номинал Геллер
- Год 1858
- Правитель Фридрих Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты Геллер 1858 года. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 315 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 55 USD. Торги состоялись 2 марта 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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