Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

Геллер 1858 года (Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I)

Аверс монеты - Геллер 1858 года - цена монеты - Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I Реверс монеты - Геллер 1858 года - цена монеты - Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I

Фотография: Stephen Album Rare Coins

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,68 - 1,96 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Фридрих Вильгельм I
  • Номинал Геллер
  • Год 1858
  • Правитель Фридрих Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты Геллер 1858 года. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 315 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 55 USD. Торги состоялись 2 марта 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Stephen Album (1)
Гессен-Кассель Геллер 1858 на аукционе Stephen Album - March 2, 2020
Продавец Stephen Album
Дата 2 марта 2020
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Геллер 1858 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Гессен-Кассель Каталог монет Фридриха Вильгельма I Монеты Гессен-Кассель 1858 года Все гессен-кассельские монеты гессен-кассельские медные монеты гессен-кассельские монеты номиналом Геллер Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск