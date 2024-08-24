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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

3 геллера 1850 года (Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I)

Аверс монеты - 3 геллера 1850 года - цена монеты - Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I Реверс монеты - 3 геллера 1850 года - цена монеты - Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,92 - 5,43 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Фридрих Вильгельм I
  • Номинал 3 геллера
  • Год 1850
  • Правитель Фридрих Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 3 геллера 1850 года. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 6693 проданному на аукционе A.Karamitsos International Philatelic Auctions за 110 EUR. Торги состоялись 10 сентября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Гессен-Кассель 3 геллера 1850 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Гессен-Кассель 3 геллера 1850 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность AU
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 140 CZK
Гессен-Кассель 3 геллера 1850 на аукционе Russiancoin - February 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Кассель 3 геллера 1850 на аукционе Russiancoin - August 17, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 17 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Кассель 3 геллера 1850 на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 650 RUB
Гессен-Кассель 3 геллера 1850 на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Кассель 3 геллера 1850 на аукционе Russiancoin - January 12, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 12 января 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Кассель 3 геллера 1850 на аукционе Russiancoin - November 24, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 24 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Кассель 3 геллера 1850 на аукционе Russiancoin - October 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Кассель 3 геллера 1850 на аукционе Karamitsos - September 11, 2022
Продавец Karamitsos
Дата 11 сентября 2022
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Гессен-Кассель 3 геллера 1850 на аукционе Russiancoin - April 28, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 28 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Кассель 3 геллера 1850 на аукционе Russiancoin - March 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 марта 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Кассель 3 геллера 1850 на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Гессен-Кассель 3 геллера 1850 на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Продавец Денга1700
Дата 5 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Кассель 3 геллера 1850 на аукционе Russiancoin - September 2, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 2 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Кассель 3 геллера 1850 на аукционе Russiancoin - August 19, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 19 августа 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Кассель 3 геллера 1850 на аукционе Russiancoin - April 8, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 8 апреля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Кассель 3 геллера 1850 на аукционе Russiancoin - August 20, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 20 августа 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Кассель 3 геллера 1850 на аукционе Russiancoin - March 19, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 19 марта 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Кассель 3 геллера 1850 на аукционе Russiancoin - August 22, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 22 августа 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Кассель 3 геллера 1850 на аукционе Russiancoin - May 16, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 3 геллера 1850 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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