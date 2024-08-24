Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866
3 геллера 1850 года (Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,92 - 5,43 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Кассель
- Период Фридрих Вильгельм I
- Номинал 3 геллера
- Год 1850
- Правитель Фридрих Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 3 геллера 1850 года. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 6693 проданному на аукционе A.Karamitsos International Philatelic Auctions за 110 EUR. Торги состоялись 10 сентября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 650 RUB
Продавец Karamitsos
Дата 11 сентября 2022
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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