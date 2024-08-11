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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

3 геллера 1863 года (Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I)

Аверс монеты - 3 геллера 1863 года - цена монеты - Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I Реверс монеты - 3 геллера 1863 года - цена монеты - Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,92 - 5,43 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Фридрих Вильгельм I
  • Номинал 3 геллера
  • Год 1863
  • Правитель Фридрих Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 3 геллера 1863 года. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 815 проданному на аукционе Russiancoin за 750 RUB. Торги состоялись 16 мая 2019.

Сохранность
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Гессен-Кассель 3 геллера 1863 на аукционе Russiancoin - May 16, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 3 геллера 1863 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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