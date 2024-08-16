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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

Монеты Гессен-Кассель 1863 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1863
Средняя цена 270 $
Продажи
0 33
Аверс
Реверс
1 серебряный грош 1863
Средняя цена 10 $
Продажи
0 1

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 геллера 1863
Средняя цена 10 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Геллер 1863
Средняя цена 10 $
Продажи
0 3
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