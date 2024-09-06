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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

Талер 1863 года (Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I)

Аверс монеты - Талер 1863 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I Реверс монеты - Талер 1863 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 18,52 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,668 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Фридрих Вильгельм I
  • Номинал Талер
  • Год 1863
  • Правитель Фридрих Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты Талер 1863 года. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 4139 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 460 EUR. Торги состоялись 11 марта 2014.

Сохранность
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  • Sonntag (1)
  • Teutoburger (4)
  • WAG (4)
Гессен-Кассель Талер 1863 на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
445 $
Цена в валюте аукциона 410 EUR
Гессен-Кассель Талер 1863 на аукционе WAG - June 16, 2024
Продавец WAG
Дата 16 июня 2024
Сохранность XF
Цена
536 $
Цена в валюте аукциона 500 EUR
Гессен-Кассель Талер 1863 на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1863 на аукционе Sonntag - June 6, 2023
Продавец Sonntag
Дата 6 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1863 на аукционе Katz - October 30, 2022
Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1863 на аукционе Coinhouse - March 27, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 27 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1863 на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1863 на аукционе Busso Peus - November 4, 2021
Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1863 на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2020
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1863 на аукционе WAG - November 8, 2020
Продавец WAG
Дата 8 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1863 на аукционе Soler y Llach - February 27, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1863 на аукционе WAG - November 4, 2018
Продавец WAG
Дата 4 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1863 на аукционе Heritage - August 31, 2017
Гессен-Кассель Талер 1863 на аукционе Heritage - August 31, 2017
Продавец Heritage
Дата 31 августа 2017
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1863 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - January 12, 2017
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 января 2017
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1863 на аукционе Teutoburger - December 3, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 3 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1863 на аукционе Künker - September 28, 2016
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2016
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1863 на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1863 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - January 14, 2016
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 14 января 2016
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1863 на аукционе WAG - June 14, 2015
Продавец WAG
Дата 14 июня 2015
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1863 на аукционе HERVERA - February 26, 2015
Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1863 на аукционе Soler y Llach - February 25, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1863 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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