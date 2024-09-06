Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866
Талер 1863 года (Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I)
Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 18,52 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,668 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Кассель
- Период Фридрих Вильгельм I
- Номинал Талер
- Год 1863
- Правитель Фридрих Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты Талер 1863 года. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 4139 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 460 EUR. Торги состоялись 11 марта 2014.
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
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Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
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Продавец Coinhouse
Дата 27 марта 2022
Сохранность VF
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность VF
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Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность AU
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2020
Сохранность VF
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 31 августа 2017
Сохранность XF
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Дата 12 января 2017
Сохранность XF
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Дата 3 декабря 2016
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Дата 28 сентября 2016
Сохранность AU
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 14 января 2016
Сохранность XF
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Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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