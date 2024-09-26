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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

Геллер 1863 года (Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I)

Аверс монеты - Геллер 1863 года - цена монеты - Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I Реверс монеты - Геллер 1863 года - цена монеты - Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,68 - 1,96 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Фридрих Вильгельм I
  • Номинал Геллер
  • Год 1863
  • Правитель Фридрих Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты Геллер 1863 года. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 557 проданному на аукционе Russiancoin за 700 RUB. Торги состоялись 5 марта 2020.

Сохранность
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  • Russiancoin (3)
Гессен-Кассель Геллер 1863 на аукционе Russiancoin - February 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 750 RUB
Гессен-Кассель Геллер 1863 на аукционе Russiancoin - March 5, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 5 марта 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 700 RUB
Гессен-Кассель Геллер 1863 на аукционе Russiancoin - August 22, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 22 августа 2019
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи Геллер 1863 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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