Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

1 серебряный грош 1863 года (Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I)

Аверс монеты - 1 серебряный грош 1863 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I Реверс монеты - 1 серебряный грош 1863 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I

Фотография: Moruzzi Numismatica S.N.C.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,312)
  • Вес 1,56 гр
  • Чистого серебра (0,0156 oz) 0,4867 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Фридрих Вильгельм I
  • Номинал 1 серебряный грош
  • Год 1863
  • Правитель Фридрих Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 1 серебряный грош 1863 года. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 773 проданному на аукционе Russiancoin за 850 RUB. Торги состоялись 10 февраля 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Russiancoin (1)
Гессен-Кассель 1 серебряный грош 1863 на аукционе Russiancoin - February 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 серебряный грош 1863 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Гессен-Кассель Каталог монет Фридриха Вильгельма I Монеты Гессен-Кассель 1863 года Все гессен-кассельские монеты гессен-кассельские серебряные монеты гессен-кассельские монеты номиналом 1 серебряный грош Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск