Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866
3 геллера 1864 года (Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,92 - 5,43 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Кассель
- Период Фридрих Вильгельм I
- Номинал 3 геллера
- Год 1864
- Правитель Фридрих Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 3 геллера 1864 года. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 852 проданному на аукционе Russiancoin за 750 RUB. Торги состоялись 28 апреля 2022.
Сохранность
- Все фирмы
- Russiancoin (7)
- WAG (1)
Продавец Russiancoin
Дата 28 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 750 RUB
Где продать?
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