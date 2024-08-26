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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

Монеты Гессен-Кассель 1864 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1864 C.P.
Средняя цена 450 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
Талер 1864
Средняя цена 200 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
1 серебряный грош 1864
Средняя цена 55 $
Продажи
0 7

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 геллера 1864
Средняя цена 10 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
Геллер 1864
Средняя цена 15 $
Продажи
0 9
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