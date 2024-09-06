Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866
1 серебряный грош 1864 года (Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,312)
- Вес 1,56 гр
- Чистого серебра (0,0156 oz) 0,4867 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Кассель
- Период Фридрих Вильгельм I
- Номинал 1 серебряный грош
- Год 1864
- Правитель Фридрих Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 1 серебряный грош 1864 года. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1404 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 95 EUR. Торги состоялись 15 мая 2014.
Сохранность
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- Teutoburger (1)
- WAG (1)
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 22 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 32 EUR
Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2012
Сохранность AU
Цена
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