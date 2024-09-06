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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

1 серебряный грош 1864 года (Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I)

Аверс монеты - 1 серебряный грош 1864 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I Реверс монеты - 1 серебряный грош 1864 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,312)
  • Вес 1,56 гр
  • Чистого серебра (0,0156 oz) 0,4867 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Фридрих Вильгельм I
  • Номинал 1 серебряный грош
  • Год 1864
  • Правитель Фридрих Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 1 серебряный грош 1864 года. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1404 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 95 EUR. Торги состоялись 15 мая 2014.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (2)
  • Künker (1)
  • La Galerie Numismatique (2)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (1)
Гессен-Кассель 1 серебряный грош 1864 на аукционе WAG - March 15, 2020
Продавец WAG
Дата 15 марта 2020
Сохранность UNC
Цена
72 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Гессен-Кассель 1 серебряный грош 1864 на аукционе La Galerie Numismatique - November 22, 2016
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 22 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 32 EUR
Гессен-Кассель 1 серебряный грош 1864 на аукционе La Galerie Numismatique - April 21, 2016
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 21 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
Гессен-Кассель 1 серебряный грош 1864 на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Гессен-Кассель 1 серебряный грош 1864 на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность PROOF
Цена
Гессен-Кассель 1 серебряный грош 1864 на аукционе Teutoburger - June 2, 2012
Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2012
Сохранность AU
Цена
******
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Гессен-Кассель 1 серебряный грош 1864 на аукционе Künker - March 15, 2006
Продавец Künker
Дата 15 марта 2006
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 серебряный грош 1864 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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