Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866
Талер 1864 года C.P. (Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 18,52 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,668 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Кассель
- Период Фридрих Вильгельм I
- Номинал Талер
- Год 1864
- Правитель Фридрих Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты Талер 1864 года со знаком C.P.. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 873 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 2000 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 9 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Klondike Auction
Дата 17 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 19 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 21 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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