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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

Талер 1864 года C.P. (Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I)

Аверс монеты - Талер 1864 года C.P. - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I Реверс монеты - Талер 1864 года C.P. - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 18,52 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,668 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Фридрих Вильгельм I
  • Номинал Талер
  • Год 1864
  • Правитель Фридрих Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (30) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты Талер 1864 года со знаком C.P.. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 873 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 2000 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (1)
Гессен-Кассель Талер 1864 C.P. на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
168 $
Цена в валюте аукциона 155 EUR
Гессен-Кассель Талер 1864 C.P. на аукционе Frühwald - April 13, 2024
Продавец Frühwald
Дата 13 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
107 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Гессен-Кассель Талер 1864 C.P. на аукционе Klondike Auction - March 12, 2024
Продавец Klondike Auction
Дата 12 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Гессен-Кассель Талер 1864 C.P. на аукционе WAG - January 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1864 C.P. на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Гессен-Кассель Талер 1864 C.P. на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg - December 9, 2023
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 9 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1864 C.P. на аукционе Möller - November 16, 2023
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1864 C.P. на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1864 C.P. на аукционе Klondike Auction - September 17, 2023
Продавец Klondike Auction
Дата 17 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1864 C.P. на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Гессен-Кассель Талер 1864 C.P. на аукционе Sonntag - June 6, 2023
Продавец Sonntag
Дата 6 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1864 C.P. на аукционе Aurea - June 4, 2020
Продавец Aurea
Дата 4 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1864 C.P. на аукционе Grün - May 14, 2019
Продавец Grün
Дата 14 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1864 C.P. на аукционе Künker - March 13, 2019
Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1864 C.P. на аукционе Busso Peus - January 19, 2019
Продавец Busso Peus
Дата 19 января 2019
Сохранность XF
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Гессен-Кассель Талер 1864 C.P. на аукционе Künker - June 19, 2018
Продавец Künker
Дата 19 июня 2018
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1864 C.P. на аукционе Künker - March 21, 2018
Продавец Künker
Дата 21 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1864 C.P. на аукционе Künker - June 28, 2017
Продавец Künker
Дата 28 июня 2017
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1864 C.P. на аукционе Möller - June 9, 2017
Продавец Möller
Дата 9 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1864 C.P. на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1864 C.P. на аукционе Künker - June 24, 2015
Продавец Künker
Дата 24 июня 2015
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1864 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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