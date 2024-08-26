Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866
3 геллера 1866 года (Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I)
Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,92 - 5,43 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Кассель
- Период Фридрих Вильгельм I
- Номинал 3 геллера
- Год 1866
- Правитель Фридрих Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 3 геллера 1866 года. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 476 проданному на аукционе Katz Auction за 50 EUR. Торги состоялись 18 мая 2024.
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Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 4 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 12 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 9 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Möller
Дата 12 декабря 2014
Сохранность AU
Цена
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Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность UNC
Цена
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