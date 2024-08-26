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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

3 геллера 1866 года (Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I)

Аверс монеты - 3 геллера 1866 года - цена монеты - Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I Реверс монеты - 3 геллера 1866 года - цена монеты - Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,92 - 5,43 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Фридрих Вильгельм I
  • Номинал 3 геллера
  • Год 1866
  • Правитель Фридрих Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 3 геллера 1866 года. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 476 проданному на аукционе Katz Auction за 50 EUR. Торги состоялись 18 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Гессен-Кассель 3 геллера 1866 на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Гессен-Кассель 3 геллера 1866 на аукционе Karamitsos - April 14, 2024
Продавец Karamitsos
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
Гессен-Кассель 3 геллера 1866 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Гессен-Кассель 3 геллера 1866 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Гессен-Кассель 3 геллера 1866 на аукционе Katz - September 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Гессен-Кассель 3 геллера 1866 на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Гессен-Кассель 3 геллера 1866 на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 4 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель 3 геллера 1866 на аукционе Katz - February 12, 2023
Продавец Katz
Дата 12 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Гессен-Кассель 3 геллера 1866 на аукционе Coinhouse - October 9, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 9 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель 3 геллера 1866 на аукционе Künker - September 28, 2022
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель 3 геллера 1866 на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Гессен-Кассель 3 геллера 1866 на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель 3 геллера 1866 на аукционе WAG - March 15, 2020
Продавец WAG
Дата 15 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель 3 геллера 1866 на аукционе WAG - January 12, 2020
Продавец WAG
Дата 12 января 2020
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель 3 геллера 1866 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель 3 геллера 1866 на аукционе Möller - December 12, 2014
Продавец Möller
Дата 12 декабря 2014
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель 3 геллера 1866 на аукционе Möller - December 3, 2013
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность UNC
Цена
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Гессен-Кассель 3 геллера 1866 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель 3 геллера 1866 на аукционе Heritage - December 13, 2009
Гессен-Кассель 3 геллера 1866 на аукционе Heritage - December 13, 2009
Продавец Heritage
Дата 13 декабря 2009
Сохранность XF40 ANACS
Цена
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Гессен-Кассель 3 геллера 1866 на аукционе Karamitsos - September 22, 2024
Продавец Karamitsos
Дата 22 сентября 2024
Сохранность MS64 RB NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 3 геллера 1866 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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