Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866
3 геллера 1851 года (Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I)
Фотография: Schulman b.v.
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,92 - 5,43 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Кассель
- Период Фридрих Вильгельм I
- Номинал 3 геллера
- Год 1851
- Правитель Фридрих Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 3 геллера 1851 года. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1996 проданному на аукционе Schulman b.v. за 30 EUR. Торги состоялись 27 октября 2021.
Сохранность
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- Schulman (4)
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