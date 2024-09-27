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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

3 геллера 1851 года (Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I)

Аверс монеты - 3 геллера 1851 года - цена монеты - Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I Реверс монеты - 3 геллера 1851 года - цена монеты - Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I

Фотография: Schulman b.v.

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,92 - 5,43 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Фридрих Вильгельм I
  • Номинал 3 геллера
  • Год 1851
  • Правитель Фридрих Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 3 геллера 1851 года. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1996 проданному на аукционе Schulman b.v. за 30 EUR. Торги состоялись 27 октября 2021.

Сохранность
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Гессен-Кассель 3 геллера 1851 на аукционе Schulman - October 27, 2021
Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Гессен-Кассель 3 геллера 1851 на аукционе Schulman - June 16, 2021
Продавец Schulman
Дата 16 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
Гессен-Кассель 3 геллера 1851 на аукционе Schulman - March 3, 2021
Продавец Schulman
Дата 3 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
Гессен-Кассель 3 геллера 1851 на аукционе Schulman - October 20, 2020
Продавец Schulman
Дата 20 октября 2020
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 3 геллера 1851 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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