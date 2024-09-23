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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

Монеты Гессен-Кассель 1851 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 талеров 1851 C.P.
Средняя цена 2500 $
Продажи
0 44

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1851 C.P.
Средняя цена 760 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
Талер 1851
Средняя цена 660 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
1/6 талера 1851 C.P.
Средняя цена 150 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
1 серебряный грош 1851
Средняя цена 65 $
Продажи
0 10

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 геллера 1851
Средняя цена 35 $
Продажи
0 4
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