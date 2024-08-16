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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

2 талера 1851 года C.P. (Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I)

Аверс монеты - 2 талера 1851 года C.P. - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I Реверс монеты - 2 талера 1851 года C.P. - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 37,12 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Фридрих Вильгельм I
  • Номинал 2 талера
  • Год 1851
  • Правитель Фридрих Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 2 талера 1851 года со знаком C.P.. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 8369 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1900 EUR. Торги состоялись 4 октября 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
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  • Höhn (1)
  • Künker (7)
  • Sonntag (1)
Гессен-Кассель 2 талера 1851 C.P. на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1181 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Гессен-Кассель 2 талера 1851 C.P. на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность XF
Цена
1195 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Гессен-Кассель 2 талера 1851 C.P. на аукционе Künker - October 7, 2022
Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель 2 талера 1851 C.P. на аукционе Grün - May 14, 2019
Продавец Grün
Дата 14 мая 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Гессен-Кассель 2 талера 1851 C.P. на аукционе Sonntag - June 5, 2018
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель 2 талера 1851 C.P. на аукционе Höhn - February 9, 2017
Продавец Höhn
Дата 9 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Гессен-Кассель 2 талера 1851 C.P. на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель 2 талера 1851 C.P. на аукционе Künker - March 13, 2013
Продавец Künker
Дата 13 марта 2013
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель 2 талера 1851 C.P. на аукционе Künker - March 13, 2013
Продавец Künker
Дата 13 марта 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Гессен-Кассель 2 талера 1851 C.P. на аукционе Busso Peus - November 4, 2011
Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель 2 талера 1851 C.P. на аукционе Künker - June 21, 2010
Продавец Künker
Дата 21 июня 2010
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель 2 талера 1851 C.P. на аукционе Künker - June 21, 2010
Продавец Künker
Дата 21 июня 2010
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель 2 талера 1851 C.P. на аукционе Künker - March 7, 2005
Продавец Künker
Дата 7 марта 2005
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 талера 1851 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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