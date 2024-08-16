Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866
2 талера 1851 года C.P. (Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 37,12 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Кассель
- Период Фридрих Вильгельм I
- Номинал 2 талера
- Год 1851
- Правитель Фридрих Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 2 талера 1851 года со знаком C.P.. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 8369 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1900 EUR. Торги состоялись 4 октября 2022.
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Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
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