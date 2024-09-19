Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866
5 талеров 1851 года C.P. (Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,66 - 6,68 гр
- Диаметр 23,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Кассель
- Период Фридрих Вильгельм I
- Номинал 5 талеров
- Год 1851
- Правитель Фридрих Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (44)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 5 талеров 1851 года со знаком C.P.. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 7696 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4200 EUR. Торги состоялись 30 октября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Auction World
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
3784 $
Цена в валюте аукциона 580000 JPY
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
2672 $
Цена в валюте аукциона 2450 EUR
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS63 PL NGC
Цена
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Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность MS63 PL NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 3 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 24 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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