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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

5 талеров 1851 года C.P. (Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I)

Аверс монеты - 5 талеров 1851 года C.P. - цена золотой монеты - Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I Реверс монеты - 5 талеров 1851 года C.P. - цена золотой монеты - Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,66 - 6,68 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Фридрих Вильгельм I
  • Номинал 5 талеров
  • Год 1851
  • Правитель Фридрих Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (44)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 5 талеров 1851 года со знаком C.P.. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 7696 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4200 EUR. Торги состоялись 30 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Гессен-Кассель 5 талеров 1851 C.P. на аукционе Auction World - April 14, 2024
Продавец Auction World
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
3784 $
Цена в валюте аукциона 580000 JPY
Гессен-Кассель 5 талеров 1851 C.P. на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
2672 $
Цена в валюте аукциона 2450 EUR
Гессен-Кассель 5 талеров 1851 C.P. на аукционе WAG - June 4, 2023
Продавец WAG
Дата 4 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель 5 талеров 1851 C.P. на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Гессен-Кассель 5 талеров 1851 C.P. на аукционе Sonntag - November 28, 2022
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Гессен-Кассель 5 талеров 1851 C.P. на аукционе Künker - September 28, 2022
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель 5 талеров 1851 C.P. на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS63 PL NGC
Цена
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Гессен-Кассель 5 талеров 1851 C.P. на аукционе Künker - June 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель 5 талеров 1851 C.P. на аукционе Künker - June 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель 5 талеров 1851 C.P. на аукционе Heritage - May 7, 2021
Гессен-Кассель 5 талеров 1851 C.P. на аукционе Heritage - May 7, 2021
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2021
Сохранность MS63 PL NGC
Цена
Гессен-Кассель 5 талеров 1851 C.P. на аукционе Frankfurter - November 6, 2020
Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность MS63 PL NGC
Цена
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Гессен-Кассель 5 талеров 1851 C.P. на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность XF
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Гессен-Кассель 5 талеров 1851 C.P. на аукционе Grün - May 14, 2019
Продавец Grün
Дата 14 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель 5 талеров 1851 C.P. на аукционе Künker - October 12, 2018
Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель 5 талеров 1851 C.P. на аукционе Künker - June 21, 2018
Продавец Künker
Дата 21 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель 5 талеров 1851 C.P. на аукционе Busso Peus - November 3, 2017
Продавец Busso Peus
Дата 3 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель 5 талеров 1851 C.P. на аукционе SINCONA - May 16, 2017
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель 5 талеров 1851 C.P. на аукционе Busso Peus - April 29, 2016
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель 5 талеров 1851 C.P. на аукционе Westfälische - November 24, 2015
Продавец Westfälische
Дата 24 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель 5 талеров 1851 C.P. на аукционе Künker - July 3, 2014
Продавец Künker
Дата 3 июля 2014
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель 5 талеров 1851 C.P. на аукционе WAG - June 15, 2014
Продавец WAG
Дата 15 июня 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 талеров 1851 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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