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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

Золотые монеты 5 талеров Фридриха Вильгельма I - Гессен-Кассель

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5 талеров 1851

Год Знак Описание Продажи Продажи
1851 C.P. 0 44
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