Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866
Талер 1851 года (Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,27 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,7025 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Кассель
- Период Фридрих Вильгельм I
- Номинал Талер
- Год 1851
- Правитель Фридрих Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты Талер 1851 года. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1112 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 2050 EUR. Торги состоялись 16 мая 2023.
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Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 16 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 16 марта 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 19 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 14 сентября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Meister & Sonntag
Дата 18 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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