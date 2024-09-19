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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

Талер 1851 года (Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I)

Аверс монеты - Талер 1851 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I Реверс монеты - Талер 1851 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,27 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,7025 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Фридрих Вильгельм I
  • Номинал Талер
  • Год 1851
  • Правитель Фридрих Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты Талер 1851 года. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1112 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 2050 EUR. Торги состоялись 16 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Гессен-Кассель Талер 1851 на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1020 $
Цена в валюте аукциона 950 EUR
Гессен-Кассель Талер 1851 на аукционе Gorny & Mosch - November 7, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
139 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Гессен-Кассель Талер 1851 на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1851 на аукционе Felzmann - November 16, 2022
Продавец Felzmann
Дата 16 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1851 на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1851 на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1851 на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1851 на аукционе WAG - May 12, 2019
Продавец WAG
Дата 12 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1851 на аукционе Rauch - June 23, 2017
Продавец Rauch
Дата 23 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1851 на аукционе Emporium Hamburg - November 18, 2016
Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Гессен-Кассель Талер 1851 на аукционе Künker - March 16, 2016
Продавец Künker
Дата 16 марта 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Гессен-Кассель Талер 1851 на аукционе HIRSCH - February 19, 2016
Продавец HIRSCH
Дата 19 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1851 на аукционе Grün - November 18, 2015
Продавец Grün
Дата 18 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
******
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Гессен-Кассель Талер 1851 на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1851 на аукционе WAG - May 11, 2014
Продавец WAG
Дата 11 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1851 на аукционе Emporium Hamburg - May 9, 2014
Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2014
Сохранность XF
Цена
Гессен-Кассель Талер 1851 на аукционе Höhn - September 14, 2013
Продавец Höhn
Дата 14 сентября 2013
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1851 на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1851 на аукционе Meister & Sonntag - November 18, 2011
Продавец Meister & Sonntag
Дата 18 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1851 на аукционе Cayón - February 25, 2010
Продавец Cayón
Дата 25 февраля 2010
Сохранность XF
Цена
Гессен-Кассель Талер 1851 на аукционе Künker - January 31, 2007
Продавец Künker
Дата 31 января 2007
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1851 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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