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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

1/6 талера 1851 года C.P. (Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I)

Аверс монеты - 1/6 талера 1851 года C.P. - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I Реверс монеты - 1/6 талера 1851 года C.P. - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,520)
  • Вес 5,35 гр
  • Чистого серебра (0,0894 oz) 2,782 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Фридрих Вильгельм I
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1851
  • Правитель Фридрих Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 1/6 талера 1851 года со знаком C.P.. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 4120 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 220 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.

Сохранность
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  • WAG (1)
Гессен-Кассель 1/6 талера 1851 C.P. на аукционе Möller - November 16, 2023
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
152 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Гессен-Кассель 1/6 талера 1851 C.P. на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
242 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Гессен-Кассель 1/6 талера 1851 C.P. на аукционе Höhn - February 28, 2021
Продавец Höhn
Дата 28 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель 1/6 талера 1851 C.P. на аукционе WAG - October 8, 2017
Продавец WAG
Дата 8 октября 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Гессен-Кассель 1/6 талера 1851 C.P. на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Гессен-Кассель 1/6 талера 1851 C.P. на аукционе Höhn - June 6, 2015
Продавец Höhn
Дата 6 июня 2015
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель 1/6 талера 1851 C.P. на аукционе Höhn - April 20, 2013
Продавец Höhn
Дата 20 апреля 2013
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель 1/6 талера 1851 C.P. на аукционе Künker - March 15, 2006
Продавец Künker
Дата 15 марта 2006
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/6 талера 1851 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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