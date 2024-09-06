Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866
3 геллера 1848 года (Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,92 - 5,43 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Кассель
- Период Фридрих Вильгельм I
- Номинал 3 геллера
- Год 1848
- Правитель Фридрих Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 3 геллера 1848 года. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1111 проданному на аукционе Russiancoin за 650 RUB. Торги состоялись 11 мая 2023.
Сохранность
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- Russiancoin (16)
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 650 RUB
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