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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

Монеты Гессен-Кассель 1848 года

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 геллера 1848
Средняя цена 8 $
Продажи
0 16
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