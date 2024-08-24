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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

3 геллера 1862 года (Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I)

Аверс монеты - 3 геллера 1862 года - цена монеты - Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I Реверс монеты - 3 геллера 1862 года - цена монеты - Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,92 - 5,43 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Фридрих Вильгельм I
  • Номинал 3 геллера
  • Год 1862
  • Правитель Фридрих Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 3 геллера 1862 года. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1803 проданному на аукционе KM NUMIS за 100 CZK. Торги состоялись 10 июня 2024.

Сохранность
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  • KM NUMIS (1)
Гессен-Кассель 3 геллера 1862 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Гессен-Кассель 3 геллера 1862 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 100 CZK
Гессен-Кассель 3 геллера 1862 на аукционе Katz - December 21, 2017
Продавец Katz
Дата 21 декабря 2017
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 3 геллера 1862 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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