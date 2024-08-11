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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

3 геллера 1852 года (Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I)

Аверс монеты - 3 геллера 1852 года - цена монеты - Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I Реверс монеты - 3 геллера 1852 года - цена монеты - Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I

Фотография: Auktionshaus Christoph Gärtner

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,92 - 5,43 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Фридрих Вильгельм I
  • Номинал 3 геллера
  • Год 1852
  • Правитель Фридрих Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 3 геллера 1852 года. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 878 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 70 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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  • Höhn (1)
  • Katz (1)
  • Möller (1)
  • WAG (1)
Гессен-Кассель 3 геллера 1852 на аукционе Gärtner - October 17, 2022
Продавец Gärtner
Дата 17 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
88 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Гессен-Кассель 3 геллера 1852 на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 11 EUR
Гессен-Кассель 3 геллера 1852 на аукционе WAG - January 13, 2019
Продавец WAG
Дата 13 января 2019
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель 3 геллера 1852 на аукционе Höhn - June 6, 2015
Продавец Höhn
Дата 6 июня 2015
Сохранность AU
Цена
******
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Гессен-Кассель 3 геллера 1852 на аукционе Möller - December 3, 2013
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность UNC
Цена
Гессен-Кассель 3 геллера 1852 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 3 геллера 1852 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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